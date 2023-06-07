В Умбе во время пожара в пятиэтажке эвакуировали человека

Причины и ущерб от возгорания устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Днем 6 июня в Умбе на улице Советской загорелась квартира. На месте происшествия работали спасатели.

- В одной из комнат обгорел шкаф. Закопчены стены и потолок в комнате по всей площади в 20 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огнеборцы эвакуировали с лестничной площадки одного человека, он не пострадал.

Причины и ущерб от возгорания устанавливаются.

Напомним: вспыхнувший релейный шкаф на перегоне Кола-Мурманск сняли на видео.

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