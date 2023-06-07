Пьяного водителя из Ковдора приговорили к обязательным работам

В Мурманской области осудили водителя из Ковдора, который пьяным вел машину. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области осудили водителя из Ковдора, который пьяным вел машину. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

- Как установил суд, 30 июля 2022 года пьяный северянин и ранее привлеченный к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения ездил по Ковдору. Затем свой автомобиль он продал, - сообщили в прокуратуре региона.

Суд назначил ковдорчанину 360 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года. Также у него конфисковали 150 тысяч рублей, полученные от продажи автомобиля, обратив в доход государства.

Напомним: в Мурманске сбивший насмерть дорожного рабочего водитель заплатит 1,3 миллиона рублей и отправится в колонию.

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