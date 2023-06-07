В Мурманске сбивший насмерть дорожного рабочего водитель заплатит 1,3 миллиона рублей и отправится в колонию

21-летний мурманчанин сел за руль пьяным. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около часа ночи 30 июня на Кольском проспекте в Мурманске произошла смертельная авария. 21-летний водитель ВАЗ-21140 ехал со стороны улицы Беринга в сторону улицы Кооперативной и сбил дорожного рабочего, который находился у края проезжей части. Мужчина погиб на месте.

После выяснилось, что северянин сел за руль пьяным. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения).

- Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также северянин должен будет выплатить родным погибшего 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним: стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего на Мурманском шоссе в Ленобласти. Напомним: водитель Mazda с мурманскими номерами лоб в лоб столкнулся с грузовиком и по касательной врезался в туристический автобус.

Владелец иномарки оказался жителем Карелии, он погиб на месте аварии. Выяснилось, что у него было немало штрафов ГИБДД.

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