Устроивший поножовщину у ресторана житель Мурманска попал под уголовное дело

Северянину грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мурманчанина, который устроил поножовщину у ресторана в центре города. Напомним: в ходе потасовки мужчина ранил трех человек, один из которых попал в реанимацию.
Злоумышленника, который попытался сбежать, задержали по горячим следам.
- Ранее неоднократно судимый за преступления против личности мурманчанин заключен под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Северянину грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним: в баре Мурманска молодой человек открыл стрельбу, пострадали два человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru