Устроивший поножовщину у ресторана житель Мурманска попал под уголовное дело

Северянину грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мурманчанина, который устроил поножовщину у ресторана в центре города. Напомним: в ходе потасовки мужчина ранил трех человек, один из которых попал в реанимацию.

Злоумышленника, который попытался сбежать, задержали по горячим следам.

- Ранее неоднократно судимый за преступления против личности мурманчанин заключен под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянину грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним: в баре Мурманска молодой человек открыл стрельбу, пострадали два человека.

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