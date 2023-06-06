7 июня в Мурманской области ожидаются заморозки

Наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Мурманская область все еще находится под властью холодов. Погода, кажется, забыла, что на дворе лето.

Так, 7 июня в регионе ожидаются ночные заморозки.

- Наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. Местами пройдет дождь, температура воздуха ночью составит от 0 до +5, 7 июня местами заморозки до -2, днем воздух прогреется до +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске не планируют возвращать отопление в жилые дома.

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