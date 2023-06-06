Растет число отправившихся напитком «Мистер сидр», который производит ООО «АНДИ», в том числе увеличивается количество летальных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Растет число отправившихся напитком «Мистер сидр», который производит ООО «АНДИ», в том числе увеличивается количество летальных случаев. Также становится шире география, куда завозили опасный продукт, например, помимо Самарской области и Удмуртии его нашли в Москве.

- После сообщений об отравлении в Ульяновской области проверены поставки такой алкогольной продукции в наш регион. Согласно данным государственной системы учета оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков (ЕГАИС), поставки сидра производства ООО «АНДИ» в Мурманскую область в прошлом и текущем году не осуществлялись. Министерство в настоящее время проводит профилактические осмотры торговых объектов в регионе, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Ранее о том, что «Мистер сидр» в Заполярье не продается, сообщили в Роспотребнадзоре.

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