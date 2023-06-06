Жителя Петербурга ждет суд за дачу взятки сотруднику Печенгского лесничества

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 291 УК РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области будут судить жителя Санкт-Петербурга, который пытался дать взятку сотруднику Печенгского лесничества. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 291 УК РФ.

Так, в 2022 году петербуржец, как представитель юрлица, передал леснику взятку в 100 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушения лесного законодательства со стороны компании и не привлекал организацию к административной ответственности.

- Сотрудник Печенгского лесничества в свою очередь обратился в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали взаимодействии с сотрудниками ФСБ России в Санкт - Петербурге, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним: суд вынес приговор 46-летней бывшей заместителю главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ей вменяли получение взятки через посредника.

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