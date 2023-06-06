На концерте ко Дню молодежи в Мурманске выступит Ольга Серябкина

На Пяти Углах будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером станет певица Ольга Серябкина. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманске 24 июня пройдет День молодежи, который отметят флагманским фестивалем Росмолодежи. На Пяти Углах будут выступать музыкальные коллективы, а хедлайнером станет певица Ольга Серябкина. Ранее она была солисткой группы Serebro.

Получить бесплатный билет и узнать подробную программу праздника можно в разделе «Города» на сайте деньмолодёжи2023.рф.

Также гостей мероприятия ждут встречи с Героями России, а в рамках волонтерской программы желающие смогут оказать помощь семьям военнослужащих СВО.

Онлайн-трансляция также будет доступна в официальной группе Росмолодежи.

Ранее Ольга Серебрякина приезжала на фестиваль «Сила Цвета» в Кировске.

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