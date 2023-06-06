С 1 июля в Мончегорске появятся новые маршруты общественного транспорта

В Мончегорске запустят новые автобусные маршруты с 1 июля. Фото: Правительство Мурманской области

В Мончегорске запустят новые автобусные маршруты с 1 июля. Об этом сообщает минтранс региона.

- Вводятся новые маршруты общественного транспорта: № 8 (от ул. Ленина – первая школа – КПП КГМК), № 9 (от ул. Ленина –– наб. Климентьева – КПП КГМК), № 5 (от ул. Ленина – ул. Бредова – ул. Кирова – 8 школа), №5к по выходным дням (от остановки Городское кладбище - ул. Бредова – ул. Кирова – 8 школа.), - рассказали в министерстве.

Меняется путь следования по маршруту № 2 - теперь он будет ходить от остановки на улице Ленина, далее поедет по улицам Бредова, Кирова и Климентьева, завершая на остановке КПП КГМК.

Пассажиры смогут оплачивать поездки Единой картой жителя Мурманской области, пользоваться льготами на проезд.

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