В Роспотребнадзоре рассказали, продают ли в Мурманской области убивший 28 человек «Мистер сидр»

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, в нашем регионе такая марка, к счастью, не продается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После массового отравления напитком «Мистер сидр» в ряде регионов России жители Заполярья тоже заволновались. Вдруг, эту марку продают и у нас? От алкогольного сидра погибли 28 человек, а пострадавших насчитывается более сорока.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, в нашем регионе такая марка, к счастью, не продается.

- Сейчас по всей стране изымается весь «Мистер сидр», но у нас его быть не должно, - отметили в ведомстве.

Напомним: врачи призвали жителей Мурманской области не покупать сидр.

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