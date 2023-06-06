В Мурманске прошел коммуникативный тренинг для специалистов и родителей детей с особенностями развития

В Мурманске прошел коммуникативный тренинг для специалистов и родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Фото: Лариса Боброва

В Мурманске прошел коммуникативный тренинг для специалистов и родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Он состоялся в рамках проекта «Точка опоры», поддержанного Фондом президентских грантов.

В мероприятии, которое прошло в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, участвовали 14 человек

- На тренинге участники познакомились со способами передачи информации, вербальными и невербальными средствами общения. Психолог учил родителей и специалистов слушать себя и других, отмечая, что важно общаться с удовольствием. Упражнения, проигрывание ситуаций, работа в парах, творческие задания – все это способствовало взаимопониманию и эффективному взаимодействия среди специалистов и родителей, - сообщили в центре.

После тренинга родители остались довольны полученным опытом.

- Мне понравилась атмосфера, подача материала. В целом было интересно послушать и играть в игры. Я поняла свои ошибки при общении…, - поделилась своими впечатлениями мама Наташа.

Напомним: ко Дню России в Мурманской области проведут 200 мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru