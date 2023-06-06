Врач: У активных детей лучше развиты моторика, речь, мышление, память

Помните, что долг родителей - укрепить и сохранить здоровье ребенка и обеспечить благоприятное развитие детского организма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным исследований, в нашей стране регулярно физкультурой занимается только от 6 до 8% населения. Пассивный образ жизни коснулся и наших детей - они стали гораздо меньше двигаться.

Раньше детвора целыми днями играла в подвижные игры на улице, их было не загнать домой. Современные дети предпочитают окунуться в виртуальный мир и проводить время в компании с гаджетом - там и мультики, и игры, и те же самые друзья. Родителям проще дать ребенку планшет, чем вместе заняться какой-нибудь подвижной игрой.

- Ранний возраст – важный период в формировании личности ребенка. Именно в детстве закладываются основы физического развития, и то, что упущено в детстве, потом будет трудно наверстать. Очень важно вовремя научить малыша быть физически активным - ходить, бегать, прыгать. Именно движение делает ребенка выносливым, ловким, сообразительным. Отмечено, что физическое воспитание помогает умственному развитию детей. У активных детей лучше развиты моторика, речь, мышление, память, воображение, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Успех физического воспитания в семье зависит от личного положительного примера родителей. Совместные зарядка, прогулки на лыжах, катание на коньках, санках, различные подвижные игры (бадминтон, футбол, волейбол, салки и др.) позволят воспитать у детей потребность быть физически активным в будущем.

Совместное времяпрепровождение улучшает взаимоотношения родителей и детей. Взрослым надо вспомнить свое детство и полностью окунуться в подвижные игры. Ребенок, заметив такой искренний родительский интерес, непременно увлечется процессом.

Поддерживайте ребенка в его стремлении быть активным и создавайте условия для этого. Совместные подвижные игры всей семьей принесут неоценимую пользу в становлении характера и развитии ребенка.

Помните, что долг родителей - укрепить и сохранить здоровье ребенка и обеспечить благоприятное развитие детского организма.

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