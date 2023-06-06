Главой контрольно-счетной палаты Мурманска стал Алексей Суббота

До назначения Алексей Суббота работал аудитором в контрольно-счетной палате Мурманской области, еще ранее - в налоговой. Фото: b-port.com/

6 июня состоялось очередное заседание Совета депутатов Мурманска, на котором тайным голосованием выбрали нового руководителя контрольно-счетной палаты Мурманска. Ее возглавит Алексей Суббота.

До назначения он работал аудитором в контрольно-счетной палате Мурманской области, еще ранее - в налоговой. В должности он сменил ушедшую на пенсию Татьяну Новикову.

Кандидатуру Субботы предложил глава Мурманска Игорь Морарь.

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