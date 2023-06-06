В Мурманской области созрела дыня

Вырастили дыню в школьной теплице в Коашве. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Мурманской области цветут черника и морошка, набирают цвет рябина и яблоня, на юге даже нашли первые грибы – сморчки. Тем удивительнее новость, что в условиях Крайнего Севера созрела… дыня. Вырастили ее в школьной теплице в Коашве.

- Совсем недавно ребята пробовали арбуз, выращенный совместными усилиями. Теперь пришла очередь новой дегустации. Вьетнамская дыня оказалась сладкой и сочной! – рассказали в администрации Кировска.

Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Ранее в теплице в декабре, в разгар полярной ночи, цвели розы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru