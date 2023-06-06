Более 85 тысяч жителей Мурманской области проголосовали за проекты благоустройства в регионе

Проекты-победители благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всероссийское онлайн-голосование по выбору новых объектов благоустройства подошло к концу. В нем приняли участие более 85 тысяч жителей Мурманской области, которые проголосовали за понравившиеся проекты.

Всего в голосовании участвовал 61 объект или дизайн-проект в 17 уголках региона. Проекты-победители благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Участников голосования, а также помогавших им волонтеров, поблагодарил губернатор Андрей Чибис.

- Все яркие проекты начинаются с предложений от активных жителей и их участия в голосовании. Пример — «Поморская набережная» в Коле, «Кольский парк» или набережная «Город у Белого моря» в Кандалакше, - отметил глава региона.

Напомним: в Оленегорске благоустроят Минеральную набережную за 80 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru