Для вахтовиков в Мурманской области могут разработать новые меры поддержки

Тему рабочих кадров обсудили в Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 июня в Мурманской области прошло выездное рабочее совещание Совета Госдумы под руководством Вячеслава Володина, в котором приняли участие руководители фракций и председатели профильных комитетов.

В рамках встречи обсудили кадровый вопрос.

- Председатель комитета по региональной политике местному самоуправлению Алексей Диденко предложил проработать дополнительные меры поддержки вахтовиков и рабочих поселков. Комитет готов данной работой заняться, уточнил он.

Участники совещания также подчеркнули важность расширения подготовки по инженерным специальностям для развития российской промышленности, - сообщили в пресс-службе Госдумы.

Напомним: во время двусторонней встречи с губернатором Андреем Чибисом Вячеслав Володин поддержал два важных для Мурманской области вопроса – любительский лов и изменение подходов к оценке бюджетной обеспеченности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru