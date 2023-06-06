В Мурманской области идет июньский снег

Летний снег добрался и до Мурманска. Фото: vk.com/pogoda51
Лето пока никак не может набрать обороты и порадовать северян тепло. Циклон принес в Мурманскую область холод, который пока задержится.
Утром 6 июня в Мурманске шел снег. На земле он таял, но все же приятного для северян мало. Хотя жителям Краснощелья повезло еще меньше – у них выпало восемь сантиметров снега.
Тепла пока в Заполярье не будет.
- 7-8 июня наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдет дождь, температура воздуха ночью составит от 0 до +5°, 7 июня местами заморозки до -2°, днем воздух прогреется до +6+11°, - сообщили в областном гидрометцентре.
Напомним: из-за плохой погоды в социальные объекты Мурманской области возвращают отопление.
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