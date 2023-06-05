Погибший в страшном ДТП на Мурманском шоссе водитель Mazda накопил 26 штрафов за превышение скорости

Владелец иномарки оказался жителем Карелии, он погиб на месте аварии. Фото: vk.com/spb__police

Стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего на Мурманском шоссе в Ленобласти. Напомним: водитель Mazda с мурманскими номерами лоб в лоб столкнулся с грузовиком и по касательной врезался в туристический автобус.

Владелец иномарки оказался жителем Карелии, он погиб на месте аварии. Выяснилось, что у него было немало штрафов ГИБДД.

- По данным дорожной полиции, за год виновник аварии накопил 26 штрафов ГИБДД за превышении скорости и еще три за другие нарушения правил, - пишет издание 47news.ru.

Водитель грузовика находится в больнице, в автобусе никто не пострадал.

Напомним: два человека пострадали в ДТП на дороге Апатиты-Кировск. На девятом километре столкнулись Volkswagen Polo и Niva Chevrolet.

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