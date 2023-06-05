На перекрестке в центре Мурманска произошло массовое ДТП

В аварии никто не пострадал, повреждения получил только транспорт. Фото: УГИБДД по Мурманской области

4 июня в Мурманске произошло массовое ДТП на перекрестке улиц Полярные Зори, Заводская и проспекта Ленина. Столкнулись три автомобиля.

- Водитель автомобиля Mitsubishi, который двигался по левой полосе в сторону улицы Молодежной, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся со Skoda, двигавшейся в попутном направлении. Mitsubishi откинуло на встречную полосу, где он врезался в Mercedes, поворачивающий направо, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии никто не пострадал, повреждения получил только транспорт. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено (по одной полосе в каждом направлении).

Напомним: вечером 4 июня на девятом километре дороги Апатиты-Кировск произошло ДТП с пострадавшими. В 17.56 здесь столкнулись Volkswagen Polo и Niva Chevrolet.

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