В Мурманске на улицу Маклакова пропал свет из-за неосторожной работы экскаватора

В Мурманске улица Маклакова осталась без электричества из-за неосторожной работы экскаватора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске улица Маклакова осталась без электричества из-за неосторожной работы экскаватора.

- Раскопали яму во дворе Маклакова, 51 и задели кабель электричества. Теперь в некоторых домах нет света, перекрыли горячую воду, а уведомления об отключении не было, - сообщают северяне в паблике Мурманск (18+).

Напомним: в министерстве энергетики и ЖКХ рассказали, дадут ли отопление в Мурманской области из-за холодной погоды.

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