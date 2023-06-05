Привет зиме и снеговикам. Краснощелье 4 июня засыпало снегом

Отмечается, что температура в Краснощелье почти не отлипала от нуля.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Лето в Мурманской области как-то не задалось. В ночь на 4 июня в регионе прошел мокрый снег, и некоторые населенные пункты хорошенько припорошило. Дети даже лепят снеговиков.
- За сутки Ловозеро отметило 17 миллиметров осадков, Каневка - 20 миллиметров, но лидером с огромным отрывом стало Краснощелье с 36 миллиметрами осадков, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).
Отмечается, что температура в Краснощелье почти не отлипала от нуля. Утром 5 июня метеостанция в поселке отметила восемь сантиметров снежного покрова.
Напомним: в жилые дома в Кировске из-за холодной погоды вернется отопление.
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