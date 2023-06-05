Лето по другим правилам: Tele2 предлагает гид для путешествий по Северо-Западу страны

Оператор поддерживает стиль жизни клиентов, поэтому предлагает путешественникам получить скидки и подарки от партнеров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам идеи уникальных туристических активностей и приключений для летнего отдыха в регионах Северо-Запада России. Список мест и выгодные предложения для путешественников доступны на портале «Гид по приключениям».

Проект создан специально для любителей путешествий, которые готовы открывать для себя новые туристические места и активно проводить свой отпуск. Tele2 предлагает заняться фридайвингом в Северном Ледовитом океане, погрузиться с аквалангом на дно Мраморного каньона в Рускеале, научиться ковать гвозди в Устюжне или добывать соль в Старой Руссе, спуститься в Пинежские пещеры, попробовать изготовить бумагу в Печорах и посетить замок Тевтонского ордена в Калининградской области. Во всех предложенных локациях абонентам Tele2 доступен надежный мобильный интернет.

Оператор поддерживает стиль жизни клиентов, поэтому предлагает путешественникам получить скидки и подарки от партнеров. Бонусы распространяются на экскурсии, туры, участие в мастер-классах.

Tele2 уже предлагала коллекцию идей для путешествий в зимний период. Клиенты оператора катались на хаски в Архангельске, охотились за северным сиянием в Мурманске и покоряли снежные вершины в Карелии.

Фото: пресс-служба TELE2

Подробнее о проекте: adventure.tele2.ru, о качестве связи: murmansk.tele2.ru/promo/quality

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