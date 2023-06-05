В УМВД опровергли информацию о гибели одного из участников драки с поножовщиной в Мурманске

Мурманчанина, который затеял поножовщину, задержали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 июня у одного из развлекательных заведений в центре Мурманска произошла драка с поножовщиной. Напомним: один из посетителей ранил трех человек и скрылся с места происшествия. Злоумышленника нашли по «горячим» следам.

В полиции сообщили, в каком состоянии находятся пострадавшие северяне, опровергнув информацию, что один из них скончался. Ранее об этом написали в соцсетях.

- Двое молодых людей, 2004 года рождения, получили травмы средней степени тяжести. Третий находится в реанимации. Он в тяжелом состоянии, но жив, - рассказала «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Мурманчанина, который затеял поножовщину, задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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