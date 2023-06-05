Житель Мурманска заплатит штраф в один миллион рублей за взятку главному инженеру КПП «Салла»

Меньше чем через месяц свой приговор услышал и 35-летний северянин, который дал взятку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае в Мурманской области вынесли приговор 39-летнему бывшему главному инженеру - начальнику обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Салла Мурманского филиала ФГКУ Росгранстрой. Его обвинили в том, что с апреля 2021 года по 5 июня он получал деньги - по 30 тысяч в месяц - за составление фиктивных бумаг.

Меньше чем через месяц свой приговор услышал и 35-летний северянин, который дал взятку. Всего он передал инженеру 450 тысяч рублей.

- За эти деньги в актах выполненных работ вносились сведения сведений, что услуги со стороны возглавляемого им юридического лица оказаны в соответствии с условиями государственного контракта, в полном объеме, а также незаконное подписывались путевые листы и акты детализации поездок, содержащих заведомо ложные сведения об исполнении условий госконтракта, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

При этом компания нужные работы не проводила. Суд приговорил мужчину, давшего взятку, к штраф в один миллион рублей.

Напомним: суд вынес приговор 46-летней бывшей заместителю главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ей вменяли получение взятки через посредника.

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