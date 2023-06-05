В 2023 году в Мурманской области заключат 1100 социальных контрактов

Социальный контракт помогает северянам развивать свое дело и находить новую работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Мурманской области могут получить государственную поддержку в виде социального контракта. Планируется, что в 2023 году заключат 1100 таких контрактов, 393 уже оформлены

- Это мера поддержки для попавших в трудную жизненную ситуацию и тех, кто хочет открыть свое дело. Северяне могут получить 30 тысяч рублей на обучение, пройти оплачиваемую стажировку, также на открытие и развитие своего дела можно получить 350 тысяч рублей, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

На финансирование социального контракта выделили 286 миллионов рублей.

Напомним: 1 июня в Мурманске начал работать филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Специалисты окажут помощь ветеранам боевых действий и семьям, чьи мужья не вернулись с зоны проведения спецоперации.

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