Ко Дню России в Мурманской области проведут 200 мероприятий

Мероприятия ко Дню России пройдут с 10 по 12 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманская область готовится к празднованию Дня России.

К этой дате с 10 по 12 июня в регионе пройдет 200 различных мероприятий от культурно--развлекательных до информационно-просветительских. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Кульминацией праздника станет концерт в Мурманске, в столице Кольского Заполярья выступит Уральский государственный академический русский народный хор.

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