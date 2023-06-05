Два человека пострадали в ДТП на дороге Апатиты-Кировск

В ДТП пострадали два человека. Фото: vk.com/murman01

Вечером 4 июня на девятом километре дороги Апатиты-Кировск произошло ДТП с пострадавшими. В 17.56 здесь столкнулись Volkswagen Polo и Niva Chevrolet.

- Пострадали два человека, их передали бригаде скорой помощи до прибытия пожарного подразделения, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Ленобласти водитель из Мурманской области погиб в ДТП. Столкновение сразу трех транспортных средств произошло в 11.55 3 июня на Мурманском шоссе в Лодейнопольском районе.

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