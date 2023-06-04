В полуфинал Мурманской официальной лиги КВН прошли все команды

В своих баттлах победили «Сборная медицинских работников», «Канат», «Разные люди», «Сборная Заозерска». Фото: www.citymurmansk.ru/
В Мурманске прошел четвертьфинал Мурманской официальной лиги КВН. В соревновании участвовали такие команды, как «Шпроты», «Сборная Заозерска», «Я так больше не МАГУ», «Разные люди», «Сборная медицинских работников», «Эффект Доплера», «Купите КилоВатт», «Канат».
Как сообщили в администрации города, в полуфинал в итоге прошли все команды.
- Игра прошла в непривычном для зрителей и участников формате - баттлах навылет. Команды жеребьевкой поделились на пары, которые сразились в юмористическом поединке, - сообщили в мэрии.
В своих баттлах победили «Сборная медицинских работников», «Канат», «Разные люди», «Сборная Заозерска».
Напомним: Мурманская Лига КВН получила статус официальной.
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