Дома на улице Саши Ковалева в Мурманске украсят необычные каллиграфические росписи

Первая роспись уже появилась на доме №20. В основу мурала легла фраза «Учись слышать». Фото: vk.com/rostmurmansk

В Мурманске на трех домах на улице Саши Ковалева - №10, 14 и 20 - появятся необычные муралы. Каллиграфическими росписями занимается мурманский художник Юрий Шачнев.

- Эти три дома расположены на фоне залива и хорошо видны со всех транзитных путей. Также они стоят на подъездных путях к планирующемуся к постройке учебному заведению - с этим связан тематический акцент на обучении или познании, в цитатах на домах. Росписи задают яркие теплые оттенки оранжевого, желтого, золотого, - сообщили в группе РОСТ Международный фестиваль урбан-арта.

Муралы также будут иметь дополнительный слой – специально разработанный проект дополненной реальности. Помимо анимированного изображения, будет и просветительский пласт – работа с дневниковыми записями исследований Кольского края разными значимыми личностями.

Первая роспись уже появилась на доме №20. В основу мурала легла фраза «Учись слышать».

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