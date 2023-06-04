Голодный житель Кандалакши разбил стекло в супермаркете и украл продукты

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Кандалакши так сильно проголодался на ночь глядя, что не выдержал и решил ограбить местный супермаркет.

Как выяснили полицейские, мужчина проник в торговый зал, разбив окно камнем. 45-летнего безработного и ранее несудимого северянина задержали.

- Кандалакшанин признался, что, обладая хорошим аппетитом, ночью почувствовал голод. Дома продуктов не было, поэтому он пошел в магазин, а обнаружив, что тот закрыт, проник внутрь. Мужчина украл продукты и алкоголь, часть из которых успел съесть и выпить. Сумма ущерба составила три тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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