42 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 19 новых случаев, всего 74 625.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.
- С 28 мая по 3 июня зарегистрировано 42 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 357, - уточнили в оперштабе.
Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 19 новых случаев, всего 74 625.
Напомним: в Мурманской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.
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