42 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 19 новых случаев, всего 74 625. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

- С 28 мая по 3 июня зарегистрировано 42 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 357, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 19 новых случаев, всего 74 625.

Напомним: в Мурманской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.

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