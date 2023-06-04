В Мурманске ищут наехавшего на контейнеры с мусором водителя Renault Daster

В отношении неустановленного водителя возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ. Фото: УГИБДД по МО

Вечером 3 июня в Мурманске на улице Копытова водитель Renault Daster врезался в металлическое ограждение для вывоза крупногабаритного мусора и скрылся с места происшествия.

- Автоинспекторы, приехав на место, оформили ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Владельца автомобиля и свидетелей происшествия просят связаться по телефону: 40-79-74 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 46/1, кабинет 215.

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