В Мурманске мужчина ранил ножом трех посетителей развлекательного заведения

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в центре Мурманска у одного из развлекательных заведений произошла потасовка между посетителями, которая вылилась в поножовщину.

- Один из участников использовал нож, ранив трех посетителей. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После инцидента молодой человек скрылся с места происшествия, однако его быстро задержали сотрудники ГИБДД по горячим следам. В отношении ранее судимого 26-летнего мурманчанина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ.

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