Жителей Мурманской области предупредили о сильном дожде

Погода в Мурманской области ухудшится 4 июня. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Выходные в Мурманской области обещают быть пусть и не очень летними по погоде, но достаточно теплыми и сухими. А вот завершатся они ухудшением погоды.

- По данным Мурманского УГМС, 4 июня по Мурманской области прогнозируется сильный ветер, сильный дождь, сохранится до конца суток, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: в Заполярье зафиксировали первый летний заморозок.

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