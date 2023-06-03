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НовостиОбщество3 июня 2023 10:14

Жителей Мурманской области предупредили о сильном дожде

Погода ухудшится 4 июня
Ника СВЕТЛОВА
Погода в Мурманской области ухудшится 4 июня.

Погода в Мурманской области ухудшится 4 июня.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Выходные в Мурманской области обещают быть пусть и не очень летними по погоде, но достаточно теплыми и сухими. А вот завершатся они ухудшением погоды.

- По данным Мурманского УГМС, 4 июня по Мурманской области прогнозируется сильный ветер, сильный дождь, сохранится до конца суток, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: в Заполярье зафиксировали первый летний заморозок.

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