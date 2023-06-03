В Мурманске пьяный водитель устроил ДТП и попытался скрыться

От освидетельствования на алкоголь водитель отказался. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Днем 2 июня у дома №25 на улице Академика Книповича в Мурманске произошло ДТП по вине пьяного водителя.

Северянин сел за руль своего Renault пьяным и врезался в KIA, которая остановилась на красный сигнал светофора. К счастью, пострадали только машины. После виновник аварии попытался уйти с места происшествия пешком.

- Автоинспекторы незамедлительно приехали на место. Во время общения с водителем они обнаружили у того внешние признаки опьянения, после чего ему предложили пройти освидетельствование, но тот отказался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении северянина составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ.

После выяснилось, что в 2011 году водителя уже привлекали по административной статье за пьяное вождение, поэтому сейчас ему грозит уже уголовное дело.

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