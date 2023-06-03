Двухмесячная искра. В Мурманске полицейские показали очаровательного служебного щенка

Искра уже показала, что может стать талантливым помощником для полицейских. Фото: УМВД по Мурманской области

В УМВД по Мурманской области поделились невероятно милыми кадрами. Обычно служебных овчарок многие представляют как грозных собак, готовых броситься на преступника. Но щенки, которые скоро будут нести службу, очаровательны, как и все малыши.

- На фотографии - младший инспектор-кинолог сержант полиции Влада Дерибас и будущий четырехлапый помощник полицейских - немецкая овчарка Искра. Ей всего два месяца и впереди еще сотни тренировок, но уже сейчас у нее проявляется талант по поиску следов человека, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Малышку Иску тренирует младший инспектор-кинолог сержант полиции Влада Дерибас. Фото: УМВД по Мурманской области

Напомним: в Мурманске сотрудники Центра кинологической службы УМВД ищут новых хозяев для полицейской собаки по кличке Бой. Псу уже восемь лет, а значит, ему пора на пенсию, так как он достиг возраста окончания службы.

искре всего два месяца. Фото: УМВД по Мурманской области

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