32 жителя Мурманска стали участниками акции «АвтоМотоДонор»

32 мурманчанина стали донорами компонентов крови. Фото: vk.com/minzdrav_51

Мурманск присоединился к всероссийской акции «АвтоМотоДонор». Ее цель - привлечь внимание сразу к двум серьезным проблемам.

Первая - безопасность на дорогах. ДТП в Мурманской области происходят каждый день, случаются и серьезные аварии, когда водителей и пассажиров госпитализируют. Часто, чтобы спасти жизнь пострадавших нужно переливание крови. Вторая важная проблема - донорство как компонентов крови, так и костного мозга. Как говорят врачи: доноров мало не бывает.

- В Мурманске к акции присоединились 32 участника дорожного движения, 8 из них сдавали кровь впервые. Мероприятие проходит в рамках государственной программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Сейчас в Заполярье есть острая нехватка группы III(-), также недостаточно I(-), II (-), III (+).

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