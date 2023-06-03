Под Мурманском обнаружили свалку из сотен морских ежей

Свалку из деликатеса обнаружили в лесу в сторону Североморска-3. Фото: vk.com/publicrubalka51

Под Мурманском в лесополосе обнаружили несанкционированную свалку - неизвестные выкинули несколько сотен морского ежа.

- Вот такой пейзаж в сторону Североморска-3. Если нет рынка сбыта, зачем набивать столько, что потом приходится выкидывать? - возмутился в паблике «Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE» (16+) Максим Шаталов.

В Заполярье такое варварское отношение к деликатесу, увы, не единичный случай. В 2022 году свалку из морского ежа обнаружили в Росляково.

Если учесть, что стоимость одной порции морского ежа начинается в среднем от 300 рублей, а в лесу обнаружили не менее 300-400 иглокожих, то ущерб можно оценить на сумму свыше 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru