В Мурманске встретили первый рейс через Калугу в Сочи

Мурманчане смогут долететь до Сочи через Калугу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту «Мурманск» встретили первый калужский рейс, который свяжет столицу Кольского Заполярья с Сочи. В Калуге будет выполняться часовая стоянка для дозаправки борта.

Общее время путешествия составит 7 часов 40 минут. Рейсы по маршруту Сочи - Калуга - Мурманска будут выполняться по понедельникам и пятницам до 27 октября 2023 года.

23 мая в 13.00 в аэропорту Мурманска приземлился первый международный рейс Минск-Мурманск-Минск. Авиасообщение с Республикой Беларусь и Заполярьем вновь действует спустя 30 лет.

http://www.murmansk.kp.ru/online/news/5293073/Напомним: северянам рассказали, можно ли провозить морских ежей в самолете.

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