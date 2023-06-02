В Мурманске в партии завезенного подсолнечника нашли семена сорняка

Факт выявления вредного организма подтвержден гербологической экспертизой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В партии подсолнечника, привезенного в Мурманск из Краснодарского края, нашли семена сорняка, а именно амброзии полыннолистной.
- Факт наличия вредного организма подтвердила гербологическая экспертиза, проведенная ФГБУ «ВНИИЗЖ», - сообщили в Североморском Управлении Россельхознадзора Мурманской области.
Продавцу продукции объявили предостережение о недопустимости нарушения фитосанитарных требований.
Напомним: в Мурманскую область поступила первая за год партия мальков лосося из Норвегии. Всего доставили 379 тысяч штук смолта.
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