Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 13:49

Движение на автоподъезде к Североморску ограничат на три дня

Причиной станут буровзрывные работы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7, 8 и 9 июня временно закроют участок дороги на Североморск.

- Из-за проведения буровзрывных работ с 10.00 до 12.00 на участке с 19 по 20 километры автоподъезда к Североморску будет перекрываться движение, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

Напомним: в Мурманске на 13 участках дорог ведутся ремонтные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru