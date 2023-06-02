Движение на автоподъезде к Североморску ограничат на три дня

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
7, 8 и 9 июня временно закроют участок дороги на Североморск.
- Из-за проведения буровзрывных работ с 10.00 до 12.00 на участке с 19 по 20 километры автоподъезда к Североморску будет перекрываться движение, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.
Напомним: в Мурманске на 13 участках дорог ведутся ремонтные работы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru