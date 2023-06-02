Движение на автоподъезде к Североморску ограничат на три дня

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7, 8 и 9 июня временно закроют участок дороги на Североморск.

- Из-за проведения буровзрывных работ с 10.00 до 12.00 на участке с 19 по 20 километры автоподъезда к Североморску будет перекрываться движение, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

Напомним: в Мурманске на 13 участках дорог ведутся ремонтные работы.

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