К побережью Териберки вернулись горбатые киты

Киты у побережья Териберки стали живой достопримечательностью
Фото: Олег ФИЛОНОК
Киты у побережья Териберки стали живой достопримечательностью. Зимой 2022/2023 года их было так много, что удивлялись и ученые, и местные жители, гиды.
Весной киты взяли небольшой перерыв по активности, но потом к побережью подошли косяки мойвы, а вслед за ними сначала малые полосатики, а затем и горбатые киты. Особенность последних в том, что они могут выпрыгивать из воды. Потом летом они снова уйдут, чтобы вернуться осенью.
Напомним: зимой у побережья Териберки можно увидеть еще и косаток.
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