В Мурманске готовятся цвести яблоня и рябина

В столице Кольского Заполярья не так много яблонь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Лето в Мурманской области начинается с осенней погоды: похолодание, дождь и даже снег.

Несмотря на это, рекордного тепла мая хватило, чтобы зацвели черемуха и черника. Также в Мурманске уже появились цветы на кустах смородины.

В Мурманске уже появились цветы на кустах смородины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А вот рябина и яблони только готовятся зацвести. В столице Кольского Заполярья не так много яблонь, самая знаменитая и большая находится у областного драмтеатра, еще несколько есть у гимназии №5 и морского вокзала.

Напомним: главный синоптик Мурманской области рассказала, каким будет лето 2023 года.

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