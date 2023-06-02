В Мурманске готовятся цвести яблоня и рябина

В столице Кольского Заполярья не так много яблонь.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Лето в Мурманской области начинается с осенней погоды: похолодание, дождь и даже снег.
Несмотря на это, рекордного тепла мая хватило, чтобы зацвели черемуха и черника. Также в Мурманске уже появились цветы на кустах смородины.
В Мурманске уже появились цветы на кустах смородины.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
А вот рябина и яблони только готовятся зацвести. В столице Кольского Заполярья не так много яблонь, самая знаменитая и большая находится у областного драмтеатра, еще несколько есть у гимназии №5 и морского вокзала.
Напомним: главный синоптик Мурманской области рассказала, каким будет лето 2023 года.
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