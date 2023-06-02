Пост в мурманском паблике про врача суд признал оскорбительным

Репутацию врача решили защитить в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заполярных пабликах в «ВКонтакте» часто выходят гневные посты от северян, недовольных качеством здравоохранения в Мурманской области. Ругают они и поликлиники, и больницы, и самих врачей. Но не всегда справедливо.

Как рассказали в Мурманской областной больнице, в апреле 2022 года паблик «Мурманск» опубликовал пост: «Мурманчанка делится ужасом при обращении к ЛОРу в Мурманской областной больнице». В медучреждении провели служебную проверку и выяснилось, что информация в сети не достоверна.

Поэтому репутацию врача решили защитить в суде. Тот встал на сторону больницы: пост признали оскорбительным и унижающим честь и достоинство.

— Первомайский районный суд предписал владельцу группы «Мурманск» Роману Глеку удалить информацию и опубликовать опровержение сведений, порочащих деловую репутацию МОКБ им. П.А. Баяндина, а также честь и достоинство врача-оториноларинголога, - сообщили в областной больнице.

Напомним: жительница Североморска заплатит штраф за оскорбление в соцсети. Женщина опубликовала злобный комментарий во «ВКонтакте».

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