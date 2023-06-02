На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга

Специалисты посетили уникальный комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, машинный зал, турбинное и реакторное отделения Кольской АЭС. Фото: Кольская АЭС

1 июня на Кольской АЭС прошел технический тур для 20 молодых специалистов филиала АО «Атомэнергопроект» – «Санкт-Петербургский проектный институт», в ходе которого инженеры-проектировщики и архитекторы смогли узнать больше об атомной станции, а также наладить профессиональные связи со специалистами АЭС.

Помимо посещения уникального комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов, машинного зала, турбинного и реакторного отделения Кольской АЭС, специалисты встретились с руководством предприятия.

В ходе беседы гости узнали о перспективах развития северного региона за счет повышения мощности АЭС, принципах действия пилотной электролизной водородной установки и планах развития водородной энергетики. Кроме того, проектировщиков интересовала история строительства станции: сложности при возведении АЭС в условиях Заполярья и особенности эксплуатации сегодня.

- Важно хотя бы иногда отрываться от чертежей и расчетов, наблюдать за работой АЭС воочию, общаться с людьми, для которых мы проектируем, ведь в 3D-модели невозможно предусмотреть все. Технический тур позволил детально увидеть, понять и представить, что требуется для эксплуатирующей организации, чтобы мы в дальнейшем учитывали определенные моменты при проектировании новых блоков, – отметила инженер управления проектирования систем автоматизации филиала АО «Атомэнергопроект» – «Санкт-Петербургский проектный институт» Александра Сульдина.

АО «Атомэнергопроект» – инжиниринговая компания, генеральный проектировщик и подрядчик сооружения атомных электростанций, предприятие госкорпорации «Росатом». В настоящее время специалисты АО «Атомэнергопроект» ведут работы по проектированию Кольской АЭС-2, начало строительства которой запланировано на 2028 год.

Сегодня перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

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