Мурманская футбольная команда «Север» обыграла ФК «Тосно» из Ленинградской области

Сначала вперед вырвались соперники, однако в дальнейшей игре все голы забили мурманские спортсмены. Фото: vk.com/sever_murmansk
Команда футболистов «Север» из Заполярья 31 мая одержала победу на чемпионате СЗФО, обыграв футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области.
Сначала вперед вырвались соперники, однако в дальнейшей игре все голы забили мурманские спортсмены, выиграв со счетом 4:1.
- Молодцы северяне, сумели достойно представить наш регион с сильным клубом! — поделился с murmansk.aif.ru директор ЛМФ «МегаСпорт» Алексей Попов.
Это первая победа «Севера» в новом сезоне.
Напомним: в Мурманске проходит международный турнир по бильярду.
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