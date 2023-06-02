На открытие обновленной библиотеки в Апатитах приехал Андрей Малахов

В библиотеке представлены произведения современных художников из коллекции Андрея Малахова и Центра современного искусства «Сияние». Фото: t.me/pmo51

В Апатитах открылась обновленная библиотека имени Л.А. Гладиной, где проходил масштабный ремонт. На открытие в том числе приехал телеведущий Андрей Малахов, внесший весомый вклад в развитие пространства.

- Много лет в здесь проходят Рубцовские чтения, музыкальные вечера, встречи с писателями и художниками. Библиотека носит имя заслуженного работника культуры Ларисы Адамовны Гладиной, которая долгие годы успешно ее возглавляла, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Фото: t.me/pmo51

В библиотеке представлены произведения современных художников из коллекции Андрея Малахова и Центра современного искусства «Сияние».

Напомним: в исторической части Мурманска капитально отремонтируют 15 домов.

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