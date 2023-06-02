В Мурманске проходит международный турнир по бильярду

Глава города пожелал участникам настоящей спортивной борьбы и удачи. Фото: t.me/morar_51

Международный турнир по бильярдному спорту открылся в Мурманске. Мероприятие проходит уже в 21 раз, ранее в России его принимали Калининград, Санкт-Петербург, Москва и Севастополь.

Участие в турнире принимают сотрудники и ветераны органов безопасности, спецслужб и силовых структур.

- Для нас большая честь принимать почетных гостей на Кольской земле. Наши ветеранские организации ведут самую активную общественную деятельность. Этот турнир – прекрасная возможность обменяться опытом, обсудить важные вопросы, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Глава города пожелал участникам настоящей спортивной борьбы и удачи.

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