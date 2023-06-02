В районе Лопарской улетела с дороги иномарка, пострадал человек

Причина аварии устанавливается. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Мурманской области, в районе Лопарской, произошло ДТП, в котором пострадал человек.

- На 1356-м километре ФАД Р-21 «Кола» съехал в кювет легковой автомобиль «Hyundai Creta». Спасатели обеспечили безопасность на месте аварии, оказали пострадавшему допсихологическую помощь, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пострадавшего водителя госпитализировали в лечебное учреждение. Причина аварии устанавливается.

Напомним: житель Мурманской области отсудил у дорожников четверть миллиона рублей за ДТП по их вине.

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