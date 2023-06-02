В Мурманске 3 июня пройдет чувашский праздник Акатуй

Участниками мероприятия станут представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы Мурманской области. Фото: gov-murman.ru/
В Мурманске 3 июня пройдет чувашский национальный праздник окончания посевных работ Акатуй. Северян приглашают на мероприятие.
- Участниками мероприятия станут представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы Мурманской области. В программе – праздничный концерт, выставка изделий декоративно-прикладного творчества и национального костюма, хоровод, - сообщили в министерстве внутренней политики Мурманской области.
Праздник начнется в 16.00 по адресу: улица Подстаницкого,1.
Напомним: «Самый северный Сабантуй» прошел в Мурманске.
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